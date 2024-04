Filho de Snoop Dogg posta foto com camisa do Sport e interage com torcedores

Cordell Broadus com a camisa do Sport na Polinésia Francesa (Foto: Reprodução / Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/04/2024 - 15:18 • Rio de Janeiro (RJ)

Cordell Broadus, um dos filhos do rapper Snoop Dogg, postou foto em uma rede social usando a camisa número 1 do Sport em resort na Polinésia Francesa. Torcedores do Leão reagiram ao post inusitado:

- Boa noite só para quem abriu o Instagram e deu de cara com Cordell Broadus, filho de Snoop Dogg, vestindo o manto rubro-negro! É o Leão!

Cordell Broadus, que é modelo e estilista, agradeceu o carinho recebido pelos torcedores e mandou recado: "Irei em breve". Veja o vídeo:

A relação de Cornell com o time tem justificativa: ele estuda ao lado de Eduardo Pernambuco, vice-presidente de marketing do Sport, na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. A informação é do "ge".