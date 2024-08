Vanderlei Cordeiro de Lima, medalhista olímpico em Atenas-2004, será um dos homenageados (Foto: Reprodução/COB)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/08/2024 - 17:16 • Rio de Janeiro (RJ)

O Festival de Cinema de Esportes (CineEsporte) chega à sexta edição com uma série de filmes sobre várias modalidades. A programação, com 40 obras, acontecerá de 29 de agosto a 3 de setembro, com entrada franca e três pontos de exibição: Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), Cinesystem Botafogo e Ponto Cine. Além disso, haverá debates e homenagens. Produzidos em diversos países, os filmes estrangeiros compõem a mostra competitiva, divididos entre curtas e longa metragens, para disputar o Troféu CineEsporte.

A sessão de abertura ficará a cargo do documetário brasileiro “Aretha no Everest”, no dia 29 de agosto, às 20h30, no Cinesystem Botafogo. Já o encerramento será feito por “Mulheres à cesta”, no dia 3 de setembro, às 20h30, no Cinesystem Botafogo.

Destacam-se também na programação do CineEsporte as sessões com recursos de acessibilidade no Centro Cultural Banco do Brasil. Essas sessões específicas contarão com LD-Legenda Descritiva, AD-Audiodescrição e interpretação em Libras.

Homenagens



O amplo sucesso das mulheres brasileiras nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 será celebrado no CineEsporte com uma homenagem à pioneira Aída dos Santos. A brasileira participou das Olimpíadas de Tóquio (1964) e da Cidade do México (1968). No Japão, ficou em quarto lugar no salto em altura, sendo a única mulher da delegação brasileira e a única do atletismo.

Outro homenageado será Vanderlei Cordeiro de Lima, medalhista olímpico em Atenas-2004. Mesmo atacado durante a maratona, o brasileiro conseguiu o bronze, sendo posteriormente homenageado pelo Comitê Olímpico Internacional com a medalha Pierre de Coubertin – a mais alta honraria do COI. O atleta estará presente na sessão de

“Vanderlei: pernas, cabeça e coração”.

Mostra competitiva internacional de longa-metragem

“Baloubet: drama e glória de um gladiador”, Fabricio Crepaldi e Ugo Soares Araújo

“Bola pro alto!”, Cecília Lang

“Nikola Pilic, a lenda”, Zeljko Mirkovic

“Pushing, de Rattvik para a California”, Katja Uneborg, Christopher Sanitate, Klas Hjertberg e Robert Gustafsson

“Vanderlei: pernas, cabeça e coração”, Diogo Venturelli, Gabriel Baron, Terni Castro

“Volte para o seu córner”, Ashley Morrison

Mostra competitiva internacional de curta-metragem

“4:30”, Vasilii Ovchinnikov

“10/03 - A história de David”, Rodrigo Rebouças

“A vida em meus punhos”, Marília Hughes Guerreiro

“Deslocado”, Samir Karahoda

“O vencedor”, Ali Keyvan

“Pete”, Bret Parker

“Rio de olhares únicos”, Rafael Duarte

“Sobre elas”, Bruna Arcangelo

“Sonhos concretos”, Hugo Haddad

"Walking on clouds”, Renan Basso

Salas de exibição

Cinesystem

Praia de Botafogo, 316, Botafogo

De 29/8 a 3/9

Centro Cultural Banco do Brasil

Rua Primeiro de Março, 66, Centro

De 30/8 a 2/9

Ponto Cine

Estrada de Camboatá, 2.300, Guadalupe

30/8 e 2/9

Mais informações

www.cineesporte.com