- Pela primeira vez elas tiveram um voo fretado. Vocês imaginam Neymar espremido na cadeira do meio de um voo entre uma mãe com um bebê de colo chorando e um pai querendo tirar foto? Prestes a desembarcar no destino mais importante da carreira dele? É o básico ter isso. E está certo os homens terem, errado é as mulheres não terem. E as mulheres conquistaram isso pela primeira vez agora, em 2023 - concluiu.