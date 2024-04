Felipe Neto cita Textor e se revolta com derrota do Botafogo na Libertadores: ‘Vergonhosa’

Felipe Neto criticou atuação do Botafogo na estreia do clube na Libertadores (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/04/2024 - 21:43 • Rio de Janeiro (RJ)

Torcedor ilustre do Botafogo, Felipe Neto foi às redes sociais e criticou a atuação da equipe na derrota para o Junior Barranquilla, na Libertadores. O influenciador citou a mudança de técnico feita por John Textor, dono do clube, e criticou o treinador interino Fábio Mathias.

- Ainda bem que o Textor não deu ouvidos pra essa turma e já chegou o Mister. A performance de hoje foi vergonhosa! Sem jogada, sem variação, defesa arreganhada, só ligação direta. Todo respeito ao Fábio Matias, mas não tá nem perto de estar perto de estar pronto - escreveu.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Junior Barranquilla abriu 3 a 0 contra o Botafogo ainda no primeiro tempo, mas o Alvinegro diminuiu, com Hugo. O Alvinegro tentou o empate no segundo tempo, mas em vão. O Alvinegro está no Grupo D do torneio e ainda enfrenta LDU-EQU e Universitario-PER na fase de grupos.