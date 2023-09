- Era sabido no mundo do tênis que seu comportamento com as meninas não era correto. Quando uma mulher reclamou com o presidente do clube, a resposta foi: "Sim, mas ele nos traz títulos". Sempre teve quem dissesse: "Sim, ele está com..., está namorando..." Mas aos 38 anos você não sai com uma garota de 15, muito menos quando a está treinando - relatou Cauchy.