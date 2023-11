Gustavo Gómez foi expulso no início do segundo tempo, após colocar o braço no pescoço de Arrascaeta para impedir a progressão do meia. O Palmeiras acabou derrotado pelo Rubro-Negro por 3 a 0 e estacionou nos 59 pontos no Campeonato Brasileiro, enquanto o Rubro-Negro alcançou os 56.