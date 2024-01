No início do ano, o Vila Nova surpreendeu e agitou o mercado da bola ao anunciar a contratação de Fernando, volante com longa trajetória de sucesso no futebol europeu. Menos de três semanas depois, o experiente jogador, de 36 anos, que estava no Sevilla e anteriormente defendeu clubes, como Porto, Manchester City e Galatasaray, voltou a entrar em campo com a camisa do Tigrão, após 17 anos, e ajudou o time a vencer o clássico contra o Atlético-GO, por 2 a 1, deixando a equipe na liderança do Campeonato Goiano. Nesta segunda-feira, 29 de janeiro, o bate-papo do Pod Pai Pod Filho será justamente com o atleta.