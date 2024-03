Ex-Juventus e Inter de Milão enfrenta depressão e revela vício em drogas

Daniel Osvaldo encerrou sua carreira no Banfield (Foto: Instagram)







Escrito por Izabella Giannola • Publicada em 14/03/2024 - 13:22 • São Paulo (SP)

Daniel Osvaldo, atleta que teve passagens por equipes como Juventus, Inter de Milão e Boca Juniors, se manifestou nas redes sociais dizendo que está enfrentando um problema com depressão e um vício em drogas.

No vídeo, o jogador revelou com o que está lidando e disse que 'sente sua vida escapando das suas mãos'. Em um forte relato, afirmou que 'estava arrependido'.

- É difícil para mim fazer esse vídeo, pois nunca fiz algo assim. Mas acho que chegou o momento, porque estou bastante desesperado e não estou passando bem. Não sei se será um pedido de ajuda ou tenho necessidade de falar, pois faz muito tempo que venho vivendo uma depressão muito grande. Essa depressão me fez cair em alguns vícios, álcool e drogas. E a verdade é que estou em um momento no qual minha vida está escapando das mãos- disse.

- Tenho uma doença muito específica. Me falta autoestima, depressão, muitas vezes volto a cair nos vícios de novo. E caio na autodestruição. E isso destrói as pessoas que estão ao meu redor. Praticamente moro sozinho, trancado em casa. Não saio para lugar nenhum, não faço nada produtivo na minha vida. Não me animo nem de sair da cama, nem de ir ao banheiro mais - completou.

Com passagens por várias equipes da Europa, encerrou sua carreira em 2020, após uma passagem rápida pelo Banfield. Daniel Osvaldo defendeu camisas de times como Atalanta, Lecce, Fiorentina, Bologna, Roma, Juventus e Inter também. Inclusive, chegou até a ser convocado para seleção. No relato, ainda revelou estar enfrentando problemas financeiros.

- Não entendo como cheguei até aqui, mas pode acontecer com qualquer um. Não tenho emprego estável, gastei praticamente todas as minhas economias. Porque como não tenho renda, o dinheiro não dura para sempre. Mas isso é o de menos porque nunca me interessei por dinheiro. Nasci pobre e posso morrer pobr. Isso não me importa, mas o que mais me dói é que estou empobrecendo de alma - finalizou.