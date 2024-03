Ex-jogador cita sentimento da torcida do Vasco e diz: ‘Só vive brigando para não cair’

Vasco tem confronto decisivo contra o Nova Iguaçu no Carioca (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/03/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Os torcedores do Vasco esgotaram os ingressos para o segundo jogo da final do Campeonato Carioca, contra o Nova Iguaçu, neste domingo (17). Em programa da "ESPN", o ex-jogador Zinho citou o sentimento recente dos vascaínos e citou favoritismo do Cruzmaltino sobre o adversário.

- A torcida do Vasco está sedenta de comemorar, de disputar a parte de cima da tabela. Só vive brigando para não cair, é muito sofrimento. O Vasco tem um time melhor, o Ramón tem mais opções, então é favorito. Quase 70 mil vascaínos é um combustível para tirar a vantagem que o Nova Iguaçu tem - comentou Zinho.

No primeiro jogo, Vasco e Nova Iguaçu empataram em 1 a 1, mas a equipe da Baixada Fluminense tem a vantagem do empate por ter terminado a Taça Guanabara acima do Cruzmaltino. Na última semana, a equipe de Ramón Díaz sofreu para avançar nos pênaltis contra o Água Santa, na Copa do Brasil.