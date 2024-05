Ex-Flamengo classifica torcida do clube como ‘imediatista’ e elogia trabalho de Tite

Tite tem recebido críticas pelas últimas atuação do Flamengo na temporada (Foto: Leonardo Lima/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/05/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Ex-jogador do Flamengo, Ibson falou sobre Tite, que tem recebido críticas de torcedores nos últimos jogos do clube. Em papo no Charla Podcast, o auxiliar técnico do Amazonas defendeu a permanência do treinador no Rubro-Negro. O ex-meia, que foi comandado pelo gaúcho no Corinthians, classificou a torcida do time carioca como "imediatista" e questionou opções disponíveis no mercado.

- Eu tenho um carinho muito grande pelo Tite e ele é muito bom treinador, 95% dos jogadores vão falar isso. Ser humano incrível, gestão de pessoas e entende de futebol. Ele é um cara mais cauteloso, não adianta, é mais paciente, é o estilo de jogo dele. Mas no Flamengo, a cobrança... A torcida, se passar 15 minutos sem chutar no gol, errou dois passes, acabou o amor, vai virar um inferno - começou.

- É o jeito dele, de entender mais o jogador. E é bom isso, porque o jogador precisa de confiança, ele tem essa paciência. Só que a torcida do Flamengo é imediatista. O Flamengo tem duas derrotas no ano. A torcida quer que o Tite saia, bacana. Vai botar quem? Hoje não tem ninguém no mercado. Pode trazer 200 treinadores estrangeiros que ninguém vai fazer o que o Jorge Jesus fez no Flamengo - completou.