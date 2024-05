Ídolo do Flamengo, Zico solta indireta para Landim após frase polêmica do presidente

Zico comentou sobre polêmica frase dita por Rodolfo Landim, presidente do Flamengo (Foto: Michele Limina/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/05/2024 - 14:58 • Rio de Janeiro (RJ)

Maior ídolo da história do Flamengo, Zico soltou uma indireta para Rodolfo Landim após uma frase polêmica do presidente sobre o legado do camisa 10. Em um evento no CFZ de Juiz de Fora, o ex-jogador disse querer o melhor para o Rubro-Negro.

- Tenho nada a declarar sobre isso. O Brasil é uma democracia, cada um fala o que quiser. Agradecer aos avós e aos pais, porque eles fazem a cabeça da garotada. Mas hoje é fácil, você não tem como mentir para a criançada, porque nas redes sociais tem tudo.

Recentemente, Landim havia comentado sobre a renovação de contrato de Gabigol com o Flamengo. No entanto, o presidente do Rubro-Negro disse uma frase que não caiu bem entre os torcedores, que entenderam que o mandatário diminuiu o tamanho de Zico.

- O que eu quis dizer com a afirmação? Por diversas qualidades dele, não só como jogador, líder e tudo que ele é, o Zico tem mais de 70 anos e ainda vive desse estrelato que teve ligado ao Flamengo. E a diferença do Gabriel para o Zico é de 44 anos. Uma hora o Zico vai passar, e o Gabriel, se continuar a investir e a jogar pelo Flamengo, vai poder usufruir disso por toda a vida dele.

Pouco depois, o perfil de Zico no Instagram havia dado uma resposta mais veemente com relação a polêmica frase de Landim sobre a "hora passar". No entanto, o ídolo optou por um tom mais cauteloso.