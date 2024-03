Ex-campeão do UFC se pronuncia após incêndio: ‘Sou abençoado’

Mark Coleman inalou muita fumaça e precisou ser internado (Foto: Reprodução / Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/03/2024 - 11:24 • Ohio (EUA)

Mark Coleman, lenda do MMA e ex-lutador profissional, falou oficialmente pela primeira vez desde que resgatou os pais de um incêndio na casa da família em Fremont, Ohio, nos Estados Unidos, na terça-feira (12). O ex-campeão peso-pesado do UFC agradeceu o apoio que recebeu dos fãs, por meio de texto ditado à sua filha Kenzie e postado no perfil dele no Instagram. A informação foi publicada pelo "ge".

- Mark 'The Hammer' Coleman aqui. Primeiro, quero agradecer ao poder maior lá em cima. Sem Ele, isso não seria possível. Depois, quero agradecer a cada um de vocês por suas orações, apoio e generosidade. Eu sempre soube que tinha os melhores fãs. O que vocês fizeram por mim e minha família é realmente notável. Eu também quero agradecer aos médicos, enfermeiros e equipe do hospital que salvaram a minha vida. Mal posso esperar para levá-los junto comigo na minha jornada de recuperação. Vocês agora são todos partes da 'Casa do Hammer'. Sou abençoado e grato que meus pais e eu estamos saindo disso vivos. Eu os encorajo a fazer as coisas que quiserem fazer, melhorarem a si mesmos e aproveitar cada momento. O amanhã não é prometido - disse.

O cão de Coleman, Hammer, morreu. O ex-lutador entrou novamente na casa, após retirar os pais, atrás do cachorro, mas não conseguiu encontrá-lo e inalou muita fumaça. Coleman precisou ser internado e entubado.

- Parte meu coração dizer isso, mas descanse em paz, meu cão especial Hammer. Se você me seguia antes disso tudo, sabia que ele era meu parceiro e meu melhor amigo. Passamos todos os dias juntos, e vou sentir muitas saudades dele - lamentou.