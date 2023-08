Hande Baladin começou a carreira no Eczacibasi, mas também teve passagens por Sarıyer Belediyesi e Galatasaray, ambos também da Turquia. A ponteira de 25 anos defende a seleção nacional desde as categorias de base. A atleta chegou ao ápice do reconhecimento no país com a vitória na Liga das Nações, cuja final foi disputada em Arlington, nos Estados Unidos, no mês passado. A Turquia venceu a China por 3 sets a 1 na decisão.