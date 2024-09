Estrela do Real Madrid ostenta mansão de R$ 34 milhões

Mansão de Jude Bellingham, jogador do Real Madrid. (Foto: Reprodução/Youtube)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 15:29 • Rio de Janeiro

Jude Bellingham, craque do Real Madrid, exibiu os detalhes de sua luxuosa mansão em novo documentário em seu canal no Youtube“Out of the Floodlights”. Além da residência de luxo, o documentário também aborda a trajetória do jogador até se tornar um dos grandes nomes do futebol mundial.

No primeiro episódio de seu novo documentário, o jogador revela que comprou o imóvel de 5,5 milhões de euros (R$ 34 milhões) quando chegou ao time merengue. Intitulado "Casa Blanca", o episódio conta os bastidores da chegada da estrela ao time espanhol.

Jude Bellingham, jogador do Real Madrid. (Foto: Reprodução/Youtube)

A residência do camisa 5 do fica no distrito de La Finca, região nobre de Madrid. A nova propriedade de Jude Bellingham conta com piscina e academia, além de seis quartos. No terreno de 650 metros quadrados, ainda há vista panorâmica para a cordilheira de Guadarrama.

O bairro também é habitado por outros grandes jogadores do Real. Nomes como Luka Modrić, Toni Kroos e Cristiano Ronaldo, atualmente no Al-Nassr, da Arábia Saudira, também tem casa na localidade.

Jude Bellingham (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

Aos 21 anos, o inglês foi o principal reforço da janela de transferências da temporada passada. Vindo do Borussia Dortmund, da Alemanha, o meio campo-campo custou R$ 543 milhões aos cofres do clube madrilenho.

Jude Bellingham, um dos melhores meias do futebol mundial, está entre os jogadores mais valiosos do mundo. De acordo com o site Capology, epecializado em finanças, o camisa 5 recebe cerca de € 20,8 milhões (cerca de R$ 125 milhões) por temporada e está entre os maiores salários do universo do futebol.

Nesta terça-feira (17), Real Madrid e Stuttgart se enfrentam em jogo válido pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. A bola às 16h (Horário de Brasília) no Santiago Bernabéu, em Madri.