Estado de saúde de Antero Greco é ‘estável e delicado’, diz boletim médico

Escrito por Lance! • Publicada em 12/05/2024 - 12:45 • São Paulo (SP)

O estado de saúde do jornalista Antero Greco, de 68 anos, é "estável e delicado", segundo boletim médico divulgado pelo Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo neste domingo (12).

- O jornalista Antero Greco está internado na unidade hospitalar BP Mirante recebendo todo o suporte necessário para o tratamento do seu quadro clínico, que é estável e delicado. No momento, o paciente encontra-se na unidade semi-intensiva - diz o boletim.

O jornalista Paulo Soares, o Amigão, publicou um texto de despedida no sábado (11) ao ex-companheiro Antero Greco. A dupla marcou época no comando do programa esportivo SportsCenter, na ESPN Brasil. Paulo Soares escreveu que Antero está em cuidados paliativos e em "seus dias finais" em uma luta contra um tumor cerebral, diagnosticado em 2022.

Segundo ele, o jornalista está sedado, com alimentação por sonda e não se comunica mais. Ainda de acordo com Paulo Soares, o apresentador está rodeado de familiares e de amigos que tiveram a oportunidade de visitá-lo nos últimos dias para as despedidas.

Após o diagnóstico do tumor cerebral, Antero fez duas cirurgias e também passou por radioterapia e quimioterapia, mas sofreu uma piora recente do quadro.