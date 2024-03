ESPN define substituto para Paulo Andrade, recém-contratado pela Globo

Paulo Andrade deixou a ESPN rumo à Globo (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/03/2024 - 19:01 • Rio de Janeiro (RJ)

A ESPN teve que se movimentar para suprir a ausência do narrador Paulo Andrade, que acertou com a Globo. Contudo, de acordo com o jornalista Flávio Ricco, o canal esportivo da Disney não deve contratar ninguém para substituir o locutor.

A informação foi confirmada pelo Lance!, que também apurou que Rogério Vaughan deve se tornar o principal narrador do canal. O locutor, que já era conhecido por comandar os jogos da La Liga, também vai incorporar as grandes partidas da Premier League.

A intenção da emissora no momento é dar mais chances para as pratas da casas. A ESPN também conta com outros vários narradores e locutoras, como Fernando Nardini, Ari Aguiar, Luiz Carlos Largo, Renan do Couto, Elaine Trevisan e Luciana Mariano.