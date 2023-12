O técnico Ramón Díaz promoveu mudanças no Vasco para o jogo da última rodada do Campeonato Brasileiro. Contra o Red Bull Bragantino, o treinador sacou Paulinho e Zé Gabriel do meio-campo, para as entradas de Payet e Jair. As trocas dividiram opiniões entre os torcedores nas redes sociais.