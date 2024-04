Eric Faria comenta campanha do Flamengo no Carioca: ‘Difícil acontecer’

Flamengo fez campanha no Carioca com apenas um gol sofrido em todo o campeonato (Reprodução / SporTV)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/04/2024 - 22:04 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo levantou a taça do Campeonato Carioca neste domingo (7) no Maracanã, após vencer o Nova Iguaçu por 1 a 0. O Rubro-Negro manteve um desempenho incrível durante toda a campanha e foi alvo de elogios do jornalista Eric Faria.

- O que fica do título rubro-negro é a incrível marca de não ter sofrido gol no campeonato. Jogou cinco clássicos e o time principal não foi vazado. Estatisticamente tem um gol sofrido pelo time sub-20, gol marcado pelo Carlinhos que amanhã será atleta do Fla. Difícil acontecer - escreveu o comentarista.

Carlinhos, do Nova Iguaçu, foi o único jogador a marcar contra o Flamengo durante o Carioca, e irá se apresentar como reforço no Rubro-Negro já na próxima semana.