Mano Menezes já é passado e é chegada a hora de iniciar uma nova era no Internacional... ou quem sabe recomeçar. Na busca por um substituto imediato, a diretoria colorada tem um velho conhecido no radar: Eduardo Coudet. Os primeiros contatos com o argentino dividiram opiniões na web entre os torcedores mais otimistas e os pessimistas com o possível retorno.