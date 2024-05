Empresário de ex-jogador do Corinthians debocha de Cássio no Cruzeiro; veja

Cássio foi anunciado como reforço do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/05/2024 - 18:22 • São Paulo (SP)

Ex-goleiro do Corinthians, Cássio foi anunciado nesta terça-feira (21) pelo Cruzeiro. Nas redes sociais, o empresário Will Dantas, que gerencia a carreira do atacante Pedrinho, ex-jogador do clube paulista, debochou da situação nas redes sociais.

O empresário publicou uma foto de um homem que seria parecido com o goleiro do Cruzeiro, com a legenda: "Cássio no Cruzeiro esperando ganhar um título", junto a um emoji de choro. Na imagem, o homem está sentado, cabisbaixo e com um chapéu de palha.

Com mais de 300 mil seguidores no Instagram, Will Dantas tem a frase "sem filtro" em sua bio. Pedrinho hoje atua no Atlético-MG, emprestado pelo Shakhtar Donetsk. Revelado pelo Corinthians, o jogador conquistou três Paulistas e um Brasileirão pelo clube.

Aos 36 anos, Cássio assina com o clube mineiro até dezembro de 2027. Na última semana, o goleiro acertou rescisão com o Corinthians, clube que defendeu por mais de 12 anos. Pela equipe paulista, o atleta conquistou nove títulos, incluindo Libertadores, Mundial e Brasileirão.