Torcedor do Grêmio, Farid imitou Kidiaba para zombar do Internacional, eliminado pelo Mazembe no Mundial de Clubes em 2010. A atitude foi amplamente criticada por internautas nas redes sociais. Com a repercussão do vídeo, a Band decidiu pela demissão do jornalista, segundo a "Folha de São Paulo". A emissora também excluiu a edição do programa da última terça no "Youtube".