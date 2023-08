Depois de participar do três gols da vitória do PSG sobre o Jeonbuk Hyundai, Neymar escolheu Ibiza como destino para curtir a folga nesta sexta-feira (4). O jogador foi acompanhado de três amigos e do pai em seu jatinho particular, mas por lá se uniu com ''seus meninos'' Éder Militão, recém-separado, e Vinicius Júnior - ambos do Real Madrid.