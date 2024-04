Dodô elogia Diego Costa e diz por que atacante não brilhou por Botafogo e Atlético-MG

Diego Costa brilhou no Campeonato Gaúcho pelo Grêmio (Foto: Lucas Uebel)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/04/2024 - 19:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Contratado no início do ano pelo Grêmio, Diego Costa brilhou na campanha da equipe no Gauchão. O jogador marcou seis gols em seis jogos pelo Tricolor e ajudou na conquista do torneio. Na transmissão da final, o ex-atacante Dodô falou sobre o centroavante.

- O Diego Costa hoje é titular do Grêmio, não tem um cara para competir na posição que ele joga, como tinha nos times que ele jogou aqui no Brasil. Então, isso faz com que ele tenha mais confiança e fique mais tranquilo para jogar - comentou Dodô, no "Sportv".

Diego Costa jogou pelo Atlético-MG em 2021 e pelo Botafogo, em 2023. No clube mineiro, onde tinha a companhia de Hulk, o atacante fez cinco gols em 19 jogos. Já no time carioca, o centroavante, que tinha a concorrência de Tiquinho Soares, anotou apenas três gols.