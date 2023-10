Com 12 rodadas para o fim do Brasileirão 2023, a apresentadora do Jogo Aberto, Renata Fan, já deu seu palpite do craque desta edição do campeonato. Segundo a gaúcha, durante a transmissão do programa nesta quarta-feira (11), ela revelou que o nível de atuação do atacante Tiquinho Soares, do Botafogo, lhe deixou impressionada.