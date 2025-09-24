Inteligência artificial aponta vexame de time brasileiro na Libertadores

Palmeiras, São Paulo e Flamengo entram em campo, nesta quarta-feira (24) e quinta-feira (25), para decidirem as quartas de final da Copa Libertadores. Os três clubes são os únicos brasileiros presentes em determinada fase da competição continental. Para a ocasião, o Lance! pediu para o Chat GPT simular o confronto e apontar os classificados.

A tecnologia previu a queda de um clube brasileiro. Trata-se do Flamengo. De acordo com a IA, o time carioca irá sentir a pressão de decidir a classificação para a semifinal do torneio fora de casa. O Rubro-Negro encara o Estudiantes, nesta quinta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), em La Plata, na Argentina.

Por outro lado, o Chat GPT previu uma virada histórica do São Paulo sobre a LDU. O clube paulista perdeu o primeiro confronto para os equatorianos, fora de casa. Nesta quinta-feira (25), a equipe de Hernán Crespo decide a vaga, às 19h (de Brasília), no Morumbis.

O Palmeiras foi outro clube que a IA apontou como classificado. A equipe de Abel Ferreira encara o River Plate, nesta quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Após vencer a partida em Buenos Aires, por 2 a 1, o Alviverde entra em campo precisando apenas de um empate.

Simulação dos jogos de volta da Libertadores

Palmeiras x River Plate (na Arena Barueri)

O Palmeiras venceu fora por 2 a 1 e tem boa vantagem.

Simulação: Jogo tenso, River faz 1 a 0 no primeiro tempo, mas Palmeiras empata com Endrick no segundo.

Resultado: 1 x 1

Classificado: Palmeiras (3x2 no agregado).

São Paulo x LDU (no Morumbi)

Com desvantagem de 2 a 0, o São Paulo precisa vencer por 2 gols de diferença para levar aos pênaltis ou 3 gols ou mais para se classificar direto.

Simulação: Pressão total no Morumbi, estádio cheio, São Paulo domina e vence por 3 a 0, com gols de Lucas Moura, Calleri e Wellington Rato.

Resultado: 3 a 0.

Classificado: São Paulo (3x2 no agregado).

Estudiantes x Flamengo (em La Plata)

Flamengo venceu em casa por 2 a 1, mas vai jogar sob pressão na Argentina.

Simulação: Estudiantes pressiona e marca no primeiro tempo. Flamengo sofre com a torcida adversária, cede outro gol no segundo tempo.

Final emocionante: 2 x 0 Estudiantes.

Classificado: Estudiantes (3x2 no agregado)