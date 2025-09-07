Decisão do Fortaleza sobre futuro de Deyverson divide opiniões: ‘Zona’

A decisão da diretoria do Fortaleza sobre o futuro de Deyverson agitou as redes sociais neste sábado (6). Conhecido por ser um jogador polêmico, o atacante com títulos marcantes será reintegrado ao elenco depois da demissão do técnico Renato Paiva. A decisão dividiu opiniões.

O Fortaleza ganhou muita notoriedade e espaço na mídia nos últimos anos. As grandes campanhas iniciadas com Rogério Ceni, e aprimoradas com Juan Pablo Vojvoda, fizeram o clube saltar de patamar no cenário nacional e internacional.

Essa realidade é positiva por um lado, mas também gera engajamento negativo. A decisão do Fortaleza sobre Deyverson, por exemplo, movimentou as redes sociais de torcedores de vários clubes. Alguns, concordaram com a decisão, mas outros não curtiram. Veja abaixo.

Atacante Deyverson, do Fortaleza, durante duelo com o Corinthians pelo Brasileirão (Foto: Alan Morici/AGIF)

Veja reação dos torcedores com decisão do Fortaleza sobre Deyverson

Outros jogadores também retornaram

O Fortaleza anunciou que quatro atletas anteriormente afastados retornarão aos treinos com o grupo: o goleiro Magrão, os meio-campistas Zé Welison e Emmanuel Martínez e o atacante Deyverson. O comunicado aconteceu na tarde deste sábado (6).

Os afastamentos foram explicados por Renato Paiva, treinador do Fortaleza na época. O volante Rodrigo, que também integrou a lista em questão, não foi citado desta vez.

Assim, o quarteto acima estará presente na atividade a ser comandada por Martín Palermo, novo treinador do Leão. O argentino fará seu primeiro treino em solo cearense na tarde deste sábado (6).

O Tricolor está em preparação para enfrentar o Vitória, no próximo sábado (13), pelo Brasileirão. O adversário também trava uma briga contra o rebaixamento, o que demonstra a importância da partida na Arena Castelão - é um confronto direto. Deyverson de volta ao Fortaleza!