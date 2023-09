O empate com o Bahia terminou mais uma vez com protestos da torcida do Vasco contra a arbitragem brasileira. Além de questionar Ramon Abatti Abel pela não expulsão de Gilberto no lance do pênalti, os cruzmaltinos também compararam a cotovelada de Jair, punido com cartão vermelho, com a de Bruno Henrique, do Flamengo, para cobrar transparência sobre os critérios utilizados em cada marcação.