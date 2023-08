No último domingo (13), Neto deixou seu palpite sobre quais serão as equipes classificadas à final da Copa do Brasil 2023. O apresentador do programa 'Apito Final' acredita que o Corinthians retornará à decisão e desta vez terá o Grêmio como adversário. O Tricolor encara o Flamengo, no Maracanã, enquanto o Alvinegro visita o São Paulo, no Morumbi.