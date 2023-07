O apresentador Craque Neto, em vídeo no YouTube, chamou membros e torcedores do Universitario, do Peru, de racistas e cobrou a Conmebol para tomar alguma atitude. Além dessa crítica, o ex-jogador elogia atuação da equipe de seguranças do Timão, na proteção dos jogadores. A publicação foi feita após a vitória do Corinthians sobre o clube peruano na noite de terça-feira (18), no Monumental de Lima.