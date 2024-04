Craque Neto detona atitude de Tite após título do Flamengo no Carioca: ‘Idiota e imbecil’

Neto criticou a atitude de Tite após a final do Carioca (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/04/2024 - 20:14 • Rio de Janeiro (RJ)

Após a conquista do Campeonato Carioca, no último domingo (7), o técnico Tite, do Flamengo, deu a medalha de campeão para Carlos Vitor, treinador vice com o Nova Iguaçu. Durante o programa "Donos da Bola", o ex-jogador a apresentador Neto detonou a atitude do comandante Rubro-Negro.

- Não tem que fazer isso, é uma média tão idiota, tão imbecil, que é uma desvalorização para o Carlos. O segundo lugar para ele, do Nova Iguaçu, já é bom pra caramba, é maravilhoso. Você dar a medalha já desvaloriza o Campeonato Carioca. Você é um fazedor de média, um demagogo - começou Neto.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Você ganhou a medalha honestamente, brigando, fazendo o Flamengo marcar forte... Se ganhasse a de segundo lugar, daria? O bicho que você vai ganhar é o que ele ganha no ano. Tira foto com ele, mas não precisa dar a medalha. É um absurdo fazer isso, não foi legal. Desmerece o rapaz - completou.