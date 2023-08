A Federação Inglesa investiga apostas feitas em contas vinculadas a pessoas próximas de Lucas Paquetá, após um volume incomum de palpites casados em duas partidas realizadas no mesmo dia - uma pelo Campeonato Ingles e outra no Espanhol. As apostas foram realizadas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, pelo site 'Betway', casa que patrocina o West Ham.