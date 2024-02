Os desfiles das escolas de samba de São Paulo começam nesta sexta-feira (9), no Sambódromo do Anhembi. A Dragões da Real e Independente Tricolor (São Paulo), além da Mancha Verde (Palmeiras), desfilam já nesta sexta-feira (9). A Gaviões da Fiel (Corinthians) desfila no dia seguinte. Veja como chegam para o Carnaval 2024!