Comentarista detona departamento médico do São Paulo: ‘Uma vergonha há anos’

Três jogadores do São Paulo deixaram o gramado com dores (Foto: Diego Lima/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/04/2024 - 23:00 • São Paulo (SP)

O São Paulo perdeu três jogadores por lesão contra o Talleres-ARG, na Libertadores, nesta quinta-feira (4). Rafinha, Wellington Rato e Lucas Moura precisaram ser substituídos ainda no primeiro tempo do jogo. O comentarista Alexandre Lozetti, da Globo, criticou o departamento médico do Tricolor.

- O futebol do São Paulo é pobre em todas as fases do jogo. Esse problema pode ser atribuído a Thiago Carpini. Não fazer a 3ª - e última - substituição, porém, foi uma decisão totalmente correta, que ele teve de tomar porque o trabalho médico/físico do clube é uma vergonha há anos - comentou Lozetti.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Rafinha saiu aos 20 minutos e deu lugar a Igor Vinícius. Nove minutos depois, Lucas Moura foi substituído por Ferreirinha. Wellington Rato se machucou no fim da primeira etapa, mas Thiago Carpini preferiu não gastar mais uma janela de substituição e colocou Erick só no segundo tempo.