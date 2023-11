Comentarista do Sportv, Lédio Carmona fez duras críticas à CBF após a derrota da Seleção Brasileira para a Argentina, no Maracanã. No "Troca de Passes", o comentarista afirmou que a entidade errou ao escolher o técnico Fernando Diniz para conciliar o trabalho na equipe nacional com o comando do Fluminense.