Conforme mencionado, uma das tatuagens é em homenagem ao atual namorado e jogador do Real Madrid. Cássia Lourenço escreveu ''Mili'' no pulso, enquanto Éder Militão também homenageou a amada com um ''Ca''. A estudante de moda também tinha o nome do ex, Rafael Cardoso, escrito na lombar, mas fez cobriu uma borboleta após iniciar novo relacionamento.