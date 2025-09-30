“Uma jogada pode mudar o mundo”. O pensamento de Arthur Antunes Coimbra, popularmente conhecido como Zico, um dos maiores futebolistas mundiais, tornou-se a grande inspiração para a criação do Futbattle, um torneio de futebol 1x1 que pretende impactar ainda mais jovens entre 15 e 25 anos das comunidades carentes brasileiras.

Assim como ocorreu no ano passado, no Rio de Janeiro, a nova edição da competição promete ser ainda mais forte e ambiciosa, emocionando, inspirando e transformando as vidas de seus participantes. A segunda temporada será realizada entre 4 de outubro e 7 de março de 2026, com oito etapas em regiões diferentes do país.

A grande final será na Vila Olímpica do Rio de Janeiro, e os 20 melhores atletas disputarão o título com premiação mínima de R$ 20 mil para o campeão, que pode ser ainda maior conforme as arrecadações ao longo do torneio.

Futebol, solidariedade e visibilidade

Criado em 2024, o Futbattle já nasceu com um propósito claro: oferecer oportunidades reais para jovens sonhadores que veem no esporte um caminho para mudar de vida. Em sua primeira edição, o torneio distribuiu mais de R$ 70 mil em premiações, além de arrecadar mais de meia tonelada de alimentos que foram distribuídos entre as comunidades participantes. Números que comprovam que a iniciativa vai além dos gramados.

— O Futbattle não é só futebol. É uma ponte entre o sonho e a realidade. Queremos formar atletas, sim, mas principalmente cidadãos com mais oportunidades de vencer na vida — afirma Saul Lefevre, idealizador do projeto.

Novas praças e a participação de celebridades esportivas

Em sua segunda temporada, o Futbattle se expande e chegará a São Paulo e Minas Gerais, com etapas em praças específicas nas capitais dos dois estados, além de seguir firme nas comunidades do Rio de Janeiro, como Vila Kennedy, Complexo do Alemão, Duque de Caxias, Nova Holanda, São Gonçalo e Salgueiro.

— Nosso objetivo é levar o projeto para novas cidades, envolvendo ainda mais jovens e projetando sonhos. Acreditamos que o futebol 1v1 tem um potencial enorme de revelar talentos e transformar comunidades — destaca Daniél Magalhães, representante do Futbattle.

Entre as novidades da temporada estão também os desafios com influenciadores ligados ao futebol como Rikinho e do ex-jogador Ícaro Lopes.

Está prevista ainda uma etapa especial em São Paulo que terá a presença do heptacampeão mundial da Fórmula 1, Lewis Hamilton, e dos jogadores profissionais Yuri Alberto e Luiz Gustavo - Corinthians, JP Chermont e Ketlen Wiggers - Santos, Lucas Barbosa - Red Bull Bragantino e Bia Menezes - São Paulo.

Diferenciais da segunda temporada do Futbattle

Os principais diferenciais da segunda temporada serão a ampliação da estrutura física e de transmissão, implementação da categoria infantil, presença de scouts e agentes licenciados pela Fifa e CBF e uma premiação maior que na temporada anterior.

A nova etapa também promete uma forte atuação social. Estão previstas iniciativas como: Festa natalina em Belo Horizonte; sorteios de camisas autografadas por Vini Jr. e Éder Militão, jogadores do Real Madrid; vendas de camisas para apoio aos atletas; produção de uma série de desenho animado com base nas etapas do torneio, reforma de campos e quadras esportivas nas comunidades participantes e arrecadação de mais de uma 1 tonelada em alimentos, em parceria com o Templo Fraternidade.

Além disso, uma festa mais do que especial será preparada para a grande final no dia 7 de março de 2026, no Rio de Janeiro, com a presença de players do mercado, marcas e patrocinadores sociais, influenciadores esportivos e um grande público de amantes do futebol. Tudo para consagrar não só o campeão, mas também as histórias reais de superação, talento e esperança de vida dos jovens participantes.

— A primeira edição foi abraçada pelas comunidades e atletas. Agora, queremos impactar ainda mais, levar o futebol 1v1 como uma ferramenta de mudança de vida para todos os cantos do Brasil. Estamos em busca da próxima joia do futebol brasileiro – e temos certeza que ela está em alguma dessas comunidades — finaliza Saul Lefevre.