O mesmo aconteceu com o uruguaio Luis Suárez, ex-Grêmio, outro reforço de peso da equipe. A ausência dele e de Messi gerou protestos e vaias da torcida, que lotou o Estádio Hong Kong com cerca de 40 mil pessoas. Alguns chegaram a pagar até HK$ 4.800 (aproximadamente R$ 3 mil) pelo ingresso para ver o astro de perto, mas tiveram que se contentar com suas presenças no banco de reservas.