Walewska se aposentou das quadras no ano passado e desde então, vinha se dedicando a construção de sua autobiografia. A ex-jogadora, inclusive, estava em São Paulo para o lançamento do livro e chegou a encontrar com o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, para falar sobre a obra. Na quarta-feira (20), a campeã olímpica participou de um podcast, além de apresentar o livro em um evento na capital paulista.