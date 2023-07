A comissão de arbitragem não definiu se a bola vai rolar para Grêmio e Bahia, pelo jogo de volta da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (12). O duelo estava marcado para as 19h, mas atrasou devido às condições do gramado após o ciclone extratropical que afetou o Rio Grande do Sul. A grama passou por duas vistorias entre 19h15 e 19h30 e, por enquanto, a tendência é que tenha jogo - decisão que dividiu opiniões na internet.