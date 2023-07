A 'fiesta más linda del mundo (festa mais linda do mundo)' é uma festa argentina reconhecida internacionalmente. A primeira edição da balada aconteceu em Buenos Aires, em 2016, e não demorou muito para 'furar a bolha' e se espalhar para fora do país. Com nomes carimbados como a cantora Anitta, a 'Bresh' já esteve presente no festival 'Coachella' e encerrou a Billboard Latin Music Week 2022, em Miami.