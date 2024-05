Cássio de saída? Rizek detona postura do Corinthians com ídolos e cita Craque Neto

Craque Neto é um dos ídolos da história do Corinthians (Foto: Arquivo L!)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/05/2024 - 14:41 • São Paulo (SP)

Se torna cada vez mais próxima uma possível transferência do goleiro Cássio, do Corinthians, rumo ao Cruzeiro. Apresentador da Globo, André Rizek criticou a forma como o Alvinegro trata a saída dos ídolos do clube. O jornalista citou exemplos com nomes como Rivellino e Neto.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Uma coisa que sempre me intrigou na história do Corinthians é a incrível capacidade de deixar os ídolos deixarem o clube pela porta dos fundos. A porteira é aberta com Rivellino, que virou símbolo dos problemas que o clube vivia na década de 1970, e acabou vendido para o Fluminense - começou.

- O Corinthians também agiu com pouca correção com o Craque Neto. Colocaram o nome dele em uma lista de dispensa na década de 1990. Ele poderia deixar o clube, mas com nome em uma lousa de dispensados? Ele ficou cinco anos sem pisar no Corinthians - continuou o apresentador.

➡️Faça as suas apostas na Libertadores 2024: quem será o campeão? Vem pro Lance! Betting!

- E isso agora acontece com o Cássio. É mais um grande nome que vai embora mal do Corinthians. Além de perder um ídolo dessa forma, no banco de reservas, triste, fica um problema para o momento corintiano nesse ano, que tudo indica que será tenso para o clube - finalizou.