Caso Robinho: advogado da vítima comenta decisão do STJ e faz pedido às mulheres

Robinho foi condenado a nove anos de prisão (Foto: Divulgação/Santos)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/03/2024 - 20:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Por decisão da maioria dos ministros do STJ, Robinho será preso por nove anos no Brasil. Em entrevista ao "UOL", o advogado da vítima, Jacopo Gnocchi, comemorou a decisão da Justiça brasileira, que homologou a sentença proferida na Itália. O ex-atacante foi condenado pelo estupro coletivo de uma jovem albanesa, em Milão, em 2013.

- Nós estamos absolutamente satisfeitos com a decisão da justiça brasileira, sempre tivemos confiança no Brasil, no seu sistema judiciário. Acreditamos que essa seja a justa conclusão de um processo que se deu na Itália, com todas as garantias para os réus, que foram sentenciados como culpados. Então, não haveria nenhum tipo de motivo para não imputar a pena - começou o advogado.

- Respeitávamos e conhecíamos a constituição brasileira que impedia a extradição, mas isso não abona o fato de que, quando a sentença é definitiva, é justo, inclusive por respeito às vítimas e às mulheres, que a sentença seja aplicada. Um último apontamento: para todas as vítimas de violência e, nesse caso, para todas as mulheres. Elas devem ter confiança no sistema, na justiça e fazer a denúncia, porque sem denúncias não há processos - completou.