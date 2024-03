Caso envolvendo indícios de manipulação de resultados com time carioca é arquivado

Time foi afastado da disputa da série B2 do Carioca (Foto: Divulgação/ SE Búzios)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/03/2024 - 18:25 • São Paulo (SP)

O Tribunal de Justiça Desportiva do Rio (TJD-RJ) arquivou o inquérito relacionado a um suposto caso de manipulação de resultados da Sociedade Esportiva Búzios, em jogo da Série B2 do Campeonato Carioca.

Mesmo que tenha sido arquivado, foram apontados indícios de manipulação em cima de um jogo que aconteceu em outubro de 2023, contra o Rio São Paulo, pela quarta rodada da Taça Maracanã, que terminou em uma derrota para o Búzios por 5 a 1.

Isso porque o número de apostas para tal resultado aumentou muito de forma rápida. Além disso, todos os gols foram marcados no segundo tempo. Estas suspeitas chegaram até a afastar o Búzios da Série B2 até que a investigação fosse concluída, o que causou o rebaixamento do time.

Após o arquivo do inquérito, o clube compartilhou uma nota oficial nas redes sociais falando sobre o caso. Veja a seguir:

A Sociedade Esportiva de Búzios vem por meio de sua assessoria esclarecer à imprensa e ao público em geral que o processo que a envolvia, relacionado a acusações de manipulação de resultados no futebol, foi arquivado por falta de provas da autoria.

A Seb havia sido afastada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) por “suspeita” dessas alegações. No entanto, após uma análise minuciosa dos fatos o inquérito foi arquivado devido à ausência de evidências que comprovassem qualquer envolvimento da instituição em práticas ilícitas.

Ressaltamos nosso compromisso com a integridade e a transparência no esporte, reafirmando que a Sociedade Esportiva de Búzios sempre pautou suas ações pelos mais elevados princípios éticos e esportivos. Continuaremos trabalhando arduamente para promover o desenvolvimento do futebol de forma justa e honesta, mantendo nosso comprometimento com a ética e a lisura em todas as nossas atividades.

Agradecemos o apoio dos nossos torcedores, parceiros e da comunidade esportiva em geral durante todo esse processo, e permanecemos firmes na busca pela excelência e pelo respeito dentro e fora dos gramados."