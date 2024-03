Casimiro revela conversa com Endrick e diálogo inusitado viraliza: ‘Fazendo cocô’

Endrick e Casimiro conversaram antes de Palmeiras x Novorizontino (Foto: Cesar Greco/Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/03/2024 - 00:11 • São Paulo (SP)

Autor do gol do Palmeiras contra o Novorizontino, o atacante Endrick teve uma conversa com Casimiro Miguel nesta manhã, antes do jogo. O jogador falou sobre o assunto após a vitória, o influenciador publicou o print do diálogo, que logo viralizou nas redes sociais.

Durante a transmissão, Casimiro citou a conversa e afirmou que Endrick estava a acordado pela manhã se recuperando para o jogo. O que o influenciador não contou na hora é que os dois, por volta das 7h, estavam fazendo a mesma coisa: cocô. Cazé publicou o print logo após o apito final.

- Acordei hoje cedo pra fazer gelo, até conversei com o Cazé. A gente tava fazendo a mesma coisa de manhã, um fato curioso (risos) - disse Endrick.

No último sábado (21), Endrick marcou o único gol da vitória do Brasil sobre a Inglaterra. Três dias depois, o atacante também balançou as redes no empate com a Espanha. Com o gol do jogador, o Palmeiras enfrenta o Santos na decisão do Campeonato Paulista.