Casagrande diz que Paquetá pode ser um ‘tiro no pé’ do Flamengo e explica motivo

Escrito por Lance! • Publicada em 04/07/2024 - 18:49 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo tenta a contratação do meia Lucas Paquetá, do West Ham-ING, nesta janela de transferências. Para o ex-jogador Walter Casagrande, a chegada do jogador ao Rubro-Negro pode ser um 'tiro no pé' para o clube. Em live do "UOL", o comentarista afirmou que o elenco de Tite está 'no limite' de grandes jogadores e a chegada de mais um poderia gerar 'insatisfação' em outros atletas.

- O Flamengo está certinho, está jogando bem, está em primeiro, ganhou do Atlético-MG fora de casa, dando show... Aí vão chegar os jogadores da Copa América. Eles são titulares e não é uma certeza que quando voltarem esses jogadores o time vai melhorar mais ainda. O time está certo agora. E ainda pode chegar o Paquetá. Está tudo redondinho, será que precisa de mais um cara ali, mais alguém no elenco para disputar posição? Eu acho que está tudo no limite, tem mais de 11 jogadores que podem ser titulares - começou Casão.

- Nesse momento que o Flamengo está sem alguns jogadores, o Tite não está precisando escolher. Quando voltar todo mundo, vai ter aquela situação de escolhas. E aí vai começar um pouco de indisposição, de insatisfação. Todo jogador gosta de jogar. Não é certeza que a chegada do Paquetá vai melhorar, pode ser um tiro no pé. A contratação do Paquetá acho que vai ser uma gota a mais em uma coisa que já está apertada de grandes jogadores. O Flamengo tinha que seguir com o que está, não precisa contratar mais ninguém - completou.