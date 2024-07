Casagrande aponta principal necessidade do Corinthians, cita o Vasco e critica dupla

Casagrande disse que Corinthians precisa de um atacante com características de Vegetti, do Vasco (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/07/2024 - 08:00 • São Paulo (SP)

Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Corinthians vive crise na temporada. Para Walter Casagrande, uma das principais necessidades da equipe é um atacante com as características de Pablo Vegetti, do Vasco. Comentarista do "UOL", o ex-centroavante também aproveitou para criticar a dupla Yuri Alberto e Pedro Raul.

- O Corinthians precisava de um atacante tipo o Vegetti. Ele faz gol quando o time perde e quando o time ganha. Ele faz gol. O Corinthians foi buscar o Pedro Raul. Esquece. Não vai dar nada. O Corinthians precisa de um centroavante que faça gols, que ataque a bola, que se posicione bem, que tenha inteligência futebolística - começou Casão.

- Não precisa ser craque. O Vasco não caiu ano passado pelo trabalho do Ramón Díaz, mas também porque tinha um cara que fazia gol. Eu digo isso porque o Yuri Alberto não é assim. Ele corre, é esforçado, não desiste, luta, mas ele se coloca mal, faz muita falta, não faz muito gol. Ele faz poucos gols. Ele tem 14 gols esse ano - completou.