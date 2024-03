Canal lidera TV paga com sorteio da Libertadores e alcança cerca de meio milhão de pessoas

Libertadores terá final na Argentina em 2024 (Foto: Divulgação/Conmebol)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/03/2024 - 23:50 • Rio de Janeiro (RJ)

Na última segunda-feira (18), o sorteio da fase de grupos da Libertadores e Sul-Americana foi atração da ESPN. O canal exibiu de forma exclusiva na televisão o evento que definiu o futuro das equipes brasileiras nas competições continentais e foi o mais assistido da TV por assinatura durante a transmissão com números 223% acima do segundo colocado.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A exibição contou com cobertura in loco, feita diretamente da sede da CONMEBOL por Gustavo Zupak e Roberta Barroso, e foi comandada por Alex Tseng com análises de Leonardo Bertozzi e Paulo Calçade. Ao todo, para acompanhar o sorteio das competições, quase meio milhão de pessoas passaram pela ESPN durante a exibição do evento.

Também com os direitos de exibição no Digital, a ESPN fez uma superlive em suas redes sociais para o sorteio. Eduardo de Meneses, Eugênio Leal e Renato Rodrigues comandaram a transmissão com 3h30 de duração contando com uma simulação do sorteio, a exibição ao vivo do evento e uma análise detalhada de cada grupo após a definição.