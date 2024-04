Caio Ribeiro diz que meia-atacante ‘está jogando a carreira no lixo’

Caio Ribeiro fez duras críticas ao jogador Luan (Foto: Reprodução)







23/04/2024

O comentarista e ex-jogador Caio Ribeiro dez duras críticas ao jogador Luan no programa "Boleiragem", do SporTV. O Vitória e o meia-atacante entraram em acordo para a rescisão do contrato, que iria até o fim de 2024, após ele entrar em campo apenas seis vezes. Em 2017, Luan foi eleito Rei da América, quando foi campeão da Libertadores com o Grêmio.

- Não jogou no Corinthians. Voltou para o Grêmio e não jogou, não jogou no Santos e nem no Vitória. Será que está todo mundo errado? Esse menino está jogando a carreira dele no lixo. E estamos falando de um comportamento extracampo que a gente está lamentando. Pelo menos eu lamento porque vi o Luan jogar muita bola na primeira passagem pelo Grêmio, campeão olímpico com a camisa da Seleção. Tem horas que você tem que parar de transferir responsabilidade e assumir a sua, ver o que você está fazendo de errado porque a carreira vai embora. E ele vai se lamentar lá na frente. Então, Luan, coloca a cabeça no lugar. São 10, 12 anos para a gente ganhar dinheiro, trazer uma tranquilidade financeira para a nossa família e depois tem toda uma vida pela frente. Ele está jogando fora as oportunidades dele - disse Caio Ribeiro.

Luan foi apresentado no Vitória no dia 15 de janeiro com status de grande contratação. O contrato era de produtividade: parte do salário era fixa e outra dependeria da presença dele nos jogos do time.