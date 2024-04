Caio Ribeiro critica postura de São Paulo e Palmeiras, mas exalta jogador: ‘Falta isso’

Caio Ribeiro analisou o clássico entre São Paulo e Palmeiras (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/04/2024 - 22:55 • São Paulo (SP)

São Paulo e Palmeiras não conseguiram sair do 0 a 0 no MorumBIS, pelo Campeonato Brasileiro. Após a partida, o ex-atacante Caio Ribeiro analisou o clássico e criticou a falta de chances de gols e o excesso de toques laterais no jogo. O comentarista da Globo, no entanto, rasgou elogios ao jovem atacante Estevão, do Alviverde.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- O que me chama atenção é a personalidade dessa molecada que vem da base do Palmeiras. Endrick, Luís Guilherme e Estevão são meninos que entram e vão para cima, aceleram e buscam a jogada individual. O que a gente tem visto nos clássicos é muito toque de lado, muito toque para trás, muito respeito ao adversário - começou o ex-atacante.

- Falta essa irreverência, de rabiscar, tentar uma caneta. O Estevão fez isso hoje, apesar de não ter sido destaque. Foi um jogo muito físico, estudado, pegado, de poucas chances claras de gol. Mas o Estevão é um menino que a gente pode olhar com muito carinho. Não só o torcedor do Palmeiras, mas pensando em Seleção Brasileira. O moleque joga muita bola - completou.

➡️A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta!

Aos 17 anos, Estevão é uma das grandes promessas das categorias de base do Palmeiras. O atacante marcou o primeiro gol como profissional no início do mês, contra o Liverpool-URU, na Libertadores. Nesta temporada, o jogador já soma 10 partidas pelo time. Titular contra o São Paulo, o jovem deixou o campo aos 21 minutos do segundo tempo.