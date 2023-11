A Guarda Municipal ainda informou que dois dos suspeitos que invadiram a residência estavam armados à procura de Bruna e sua filha Mavie, de apenas um mês de vida. Mas nenhuma das duas estava em casa no momento do crime. Os assaltantes levaram uma série de pertences pessoais, incluindo jóias e bolsas. De acordo com o SBT, o prejuízo gira em torno de R$ 600 mil.